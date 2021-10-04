Мбаппе натякнув, що безкоштовно покине ПСЖ
Джерело:RMC Sport
Французький футболіст Кіліан Мбаппе натякнув, що безкоштовно покине ПСЖ. Зірковий футболіст прокоментував чутки про свій трансфер з ПСЖ.
Мбаппе: Просив, щоб ПСЖ відпустив мене
Влітку 2021 року Мбаппе пов'язували з мадридським Реалом. Повідомлялося, що Реал пропонував близько 150 мільйонів євро за Мбаппе, але ПСЖ відхилив пропозицію.
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Кіліан зізнався, що дійсно просив ПСЖ відпустити його в інший клуб. За словами гравця, він не планував продовжувати контракт з ПСЖ.
Я просив, щоб ПСЖ відпустив мене, тому що не планував продовжувати контракт і хотів, щоб клуб отримав гроші, на які міг би підписати гідну заміну. Цей клуб багато дав мені, я був усім задоволений протягом чотирьох років, проведених тут, і як і раніше всім задоволений,
– сказав Кіліан.
Мбаппе розповів, що повідомив ПСЖ про своє рішення заздалегідь, щоб клуб мав час відреагувати.
"Хотів, щоб всі виграли від цієї угоди, щоб всі залишилися задоволені. І я говорив, що залишуся, якщо клуб мене не відпустить. Мені особисто не подобалися висловлювання про те, що я піду в останній тиждень серпня, адже я заявив про своє бажання піти ще в липні", – резюмував Мбаппе.
Чому Мбаппе покине ПСЖ безкоштовно?
- Наразі, за даними Transfermarkt, контракт Мбаппе з ПСЖ чинний до 30 червня 2022 року. Якщо Кіліан не укладе новий контракт з парижанами, то зможе покинути клуб безкоштовно.
- За пів року до завершення чинної угоди Мбаппе має право вести переговори про підписання контракту з іншим клубом.
- Якщо Мбаппе укладе угоду з іншим клубом, то ПСЖ фактично не отримає гроші за футболіста. Новому клубу Мбаппе доведеться сплатити тільки платіж солідарності, який врази менший за ринкову ціну Кіліана.
- Transfermarkt оцінює Мбаппе у 160 мільйонів євро. Під час переходу з Монако в ПСЖ влітку 2017 року парижани заплатили за футболіста 145 мільйонів євро.