Майже з центра поля: гравець у Німеччині забив шалений гол зі штрафного – відео шедевру

Ганновер 19 грудня приймав Вердер у 18 туру другої за силою ліги Німеччини. Господарі забили красивий гол зі стандарту.

Красивий гол, якому позаздрять зірки футболу

Першими у матчі забили гості завдяки точному удару Романо Шміда. Півзахиснику Ганновера Себастьяну Керку вдалось зрівняти цифри на табло.

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Господарі заробили право на штрафний з дуже далекої відстані. Стандарт взявся виконувати Керк, але замість подачі у штрафний він наважився на удар. Ні футболісти, які прибігли на стандарт, ні голкіпер Вердера не сподівались на таке рішення гравця. Себастьян прямим ударом зі штрафного закинув м'яч за комірець воротарю.

Для Керке це взяття воріт стало вже шостим у сезоні-2021/2022. Також у його активі 2 асисти у 17-ти поєдинках.

Однак навіть таке красиве взяття воріт не допомогло Ганноверу втримати бодай нічию. по перерві три м'ячі влетіли у ворота господарів. У підсумку – 1:4 переконлива перемога Вердера.

Ганновер продовжує перебувати на дні таблиці – 15 місце серед 18 клубів Другої Бундесліги.

Вердер із 29 очками йде сьомим.

Ганновер – Вердер: відеоогляд матчу (гол Керка з 0:13)