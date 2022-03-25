Майже щоночі прокидалася від кошмарів, – Світоліна про переживання на тлі війни в Україні

Еліна Світоліна складно переживає війну в Україні. Ці хвилювання позначаються на її грі на корті.

Світоліна: Психологічно складно виходити на корт

Перша ракетка України розповіла про поразку у першому матчі на турнірі WTA 1000 у Маямі. Еліна Світоліна зізналась, що війна в Україні сильно впливає на її психологічний стан.

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"Було дуже складно зосередитись. Психологічно складно виходити на корт. Я намагалася бути сміливою і протистояти цьому виклику, але точно не готова на сто відсотків. Я говорила з іншими нашими гравцями в Індіан-Веллсі та Маямі і знаю, що вони відчувають те саме. Ми говорили один одному, що ми ніби тут, але водночас і не тут", – відповіла українка.

"Це найгірший період у моєму житті"

Світоліна розповіла, що робить усе можливе, щоб допомогти українському народу у час повномасштабного вторгнення Росії.

"Все те, що відбувається в Україні, – це дуже і дуже сумно. Щогодини ми бачимо новини звідусіль, і ви також можете це бачити. Для моєї Батьківщини це дуже боляче. Зі свого боку, я намагаюся робити все можливе, я постійно думаю про те, чим допомогти українському народу", – сказала тенісистка.

Еліна зазначила, що найскладнішим був перший тиждень, коли щоночі вона прокидалась від кошмарів. Тенісистка розповіла, що переживає найгірший період у своєму житті.

Перший тиждень було дуже важко. Майже щоночі я прокидалася від кошмарів. Це по-справжньому жахливо. Зараз трохи легше, бо ти звикаєш. Людина до всього звикає. Але можу сказати однозначно, що це найгірший період у моєму житті,

– зізналась Світоліна.

Відзначимо, що Світоліна доволі несподівано програла у першому своєму матчі у Маямі. Кривдницею українки стала британка Хізер Вотсон. Еліна не змогла втримати перевагу після першого виграного сету.