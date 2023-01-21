У боях під Сватовим загинув дзюдоїст Максим Чумак

Спортивна спільнота України понесла чергову важку втрату. Від ворожого снаряду загинув майстер спорту Максим Чумак.

Про загибель українського героя повідомив сайт Янголи спорту. Під час виконання бойового завдання у авто, де перебував Максим Чумак, влучив російський снаряд. Захиснику України було лише 38 років.

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Максим з раннього дитинства захоплювався спортом. На його рахунку числені перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Максим Чумак був майстром спорту України з дзюдо та самбо. Тренери пророкували йому велику спортивну кар'єру, проте він вирішив вступити до Державного податкового університету. Там він закінчив кафедру військової підготовки, отримавши звання молодшого лейтенанта запасу.

Легенда фронтового лісу під Кремінною

У перші дні навали російської орди 26 лютого Максим вступив до лав Національної гвардії України. Під час війни Максим Чумак отримав звання лейтенанта, а також був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Максим Чумак / Янголи спорту

Максим разом з побратимами стали Легендами фронтового лісу під Кремінною. Там вони виконували складні бойові завдання, боронячи незалежність України.

Ворожий снаряд обірвав життя українського героя 3 січня 2023 року. Посмертно Максим Чумак буде нагороджений орденом "За мужність" ІІ ступеня.

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