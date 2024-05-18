"70 відсотків, що переможе": колишній суперник Усика назвав фаворита бою століття

Майріс Брієдіс поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. Колишній суперник українця оцінив шанси Усика та Ф'юрі об'єднати всі пояси.

Цієї ночі у Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Брієдіс вважає Усика фаворитом бою з Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку латвійський боксер Майріс Брієдіс, який у 2018 році програв Усику за очками в півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

"Тайсон Ф'юрі – надзвичайний боєць. Це буде непростий бій. Думаю, він буде дуже напруженим. Я вважаю, що Усик дуже працьовитий, і він дуже старанно готувався до цього бою.

Як і до першого поєдинку проти Джошуа, він готувався вісім місяців. Мій прогноз – я схиляюсь на 70 відсотків, що переможе Усик", – сказав Брієдіс.

І Усик, і Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.