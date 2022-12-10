Ні кроку назад: Майкон не хоче повертатись у Шахтар

Півзахисник Майкон на правах оренди виступає за бразильський Корінтіас. Гравець належить Шахтарю, до якого він не бажає повертатись.

Термін дії оренди Майкона у Корінтіасі закінчується 31-го грудня. Та гравець не має жодного бажання повертатись в український клуб, про що вже і повідомив Шахтарю.

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Корінтіас зацікавлений у тому, аби Майкон залишився у команді. Шахтар ж вимагає 7 мільйонів євро за контракт гравця. Така сума надто висока для бразильського клубу. Вони надіяться на "знижку", або продовження оренди ще на рік. "Гірники" розглядатимуть варіант з продовженням оренди в тому випадку, якщо не отримають інших пропозицій щодо гравця.

Також раніше була інформація, що екс-тренер Шахтаря, Роберто Де Дзербі хоче бачити Майкона у лавах і свого нинішнього клубу – Брайтона. Та поки до конкретики зі сторони англійського клубу ще не дійшло.