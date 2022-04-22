Майк Тайсон побив нахабного пасажира на борту літака: відео інциденту

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон потрапив епіцентр скандалу. Він побив пасажира в літаку.

Обидвох висадили з літака

Представники легендарного боксера запевняють, що Тайсон не був ініціатором бійки. Все сталося на борту літака, який відправлявся з Сан-Франциско у Флориду.

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Перед польотом позаду Тайсона сидів чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Спершу він просив автограф у боксера, однак на цьому не зупинився та продовжував звертатися до Тайсона. Це також добре видно на відео, яке знімав один із пасажирів.

В один із моментів Тайсон не витримав і почав бити пасажира, який йому заважав, по обличчю.

Рейс із Сан-Франциско у Флориду вирушив без Тайсона та чоловіка, якого боксер побив. Зазначають, що пасажир не отримав серйозних травм голови, хоча відео зафіксувало наслідки побиття.

Відео інциденту

Представники боксера вже відреагували на інцидент, що відбувся на літаку. Вони запевнили, що окрім образ, пасажир жбурнув у нього пляшку з водою, коли він знаходився на своєму місці.

Правоохоронні органи вже розпочали розслідування. Тайсона, і пасажира, якого він побив, вже звільнили з-під варти.

Що відомо про боксера