"Я вірю в лимони": головний тренер Михайла Мудрика здивував своєю "релігією"

Маурісіо Почеттіно вирішив розкрити свій секрет успіху. Для багатьох таємниця може здатись досить дивною.

Головний тренер Челсі розповів, що вірить в лимони. Маурусіо Почеттіно не перший коуч "аристократів", який дивує.

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Дивина, проте дієва

Наставник "пенсіонерів" розповів, що уособлює його віру. Почеттіно неочікувано зазначив, що він плекає надії на лимонах. Цікаво, що Маурісіо навіть розкрив секрет специфічної праці кислого фрукта, а також підкреслив те, що такий містичний метод уже допомагає йому кілька років. Аргентинський коуч зазначив, що такий метод не є магічним, а просто продуктом матеріалізації віри.

Лимони почали допомагати через два роки після старту роботи в Тоттенхемі. Лимонам потрібно дати час. Якщо ти хочеш отримати хорошу енергетику, то ти маєш робити те, у що віриш. Я вірю в лимони, а в Тоттенхемі вони почали давати користь через півтора-два роки. Це не магія, але я в це вірю. У мене багато різних – з Італії, з Іспанії, жовті, зелені,

– сказав Почеттіно.

Нагадаємо, що за свій час перебування у стані "шпор" аргентинський наставник добився максимум в сезоні 2018/2019. Тоді лимони, напевне, принесли Тоттенхему вдосталь вдачі, оскільки лондонський колектив в торішній кампанії в чвертьфіналі змагань дивом здолав Манчестер Сіті, а у півфіналі влаштував неймовірний камбек проти Аякса, що вивело "шпор" у фінал. Та от у вирішальному матчі магія перестала діяти, оскільки Тоттенхем поступився Ліверпулю із рахунком 0:2.

У Челсі ж лимони ще не почали діяти. "Аристократи" поки що займають 14-му сходинку в Англійській Прем'єр-лізі, виборовши за 6 матчів всього 5 очок. "Пенсіонери" перебувають в 4 балах від зони вильоту та в 5 – від сьомого єврокубкового місця.

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