Потрібно поговорити з Мудриком: чи розраховує Почеттіно на українця в новому сезоні

Новий тренер Челсі Маурісіо Почеттіно влаштував грандіозну перебудову в команді. "Сині" в наступному сезоні повинні реабілітуватися за провал в минулому чемпіонаті.

Лондонський Челсі під керівництвом нового головного тренера Маурісіо Почеттіно розпочав підготовку до нового сезону. У команді поки що відсутній Михайло Мудрик, який отримав коротку відпустку за виступ на молодіжному чемпіонаті Європи-2023.

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Стратегія Почеттіно допоможе Мудрику

Аргентинський фахівець славиться умінням знайди підхід до кожного гравця та розкрити його найкращі якості. У новому клубі Почеттіно не збирається відмовлятися від своєї фішки. Тренер розраховує, що його метод дозволить Михайлу Мудрику вийти на потрібний рівень та принести користь команді в новому сезоні.

Дуже важливо розмовляти із футболістами. Я зустрінуся з ним до того, як він приїде на передсезонку. Мені дуже подобається бачити його у команді, а також розробляти найкращу стратегію, яка допоможе Мудрику вийти на той рівень, на який розраховують у Челсі,

– розповів Почеттіно.

Таким чином, новий наставник "синіх" розраховує на українського таланта. Вже 17 липня Челсі вирушить в турне до США. Мудрик повинен приєднатися до команди напередодні виїзду.

Почеттіно дуже сподобалося, що Мудрик не взяв одразу відпустку, а поїхав на молодіжний чемпіонат Європи-2023. Через травму українець пропустив матчі групового етапу, але у плей-оф зумів продемонструвати свою майстерність. На ЧЄ-2023 Мудрик зіграв 2 матчі та віддав 3 асисти. Вінгер Челсі зробив вагомий внесок у вихід "синьо-жовтих" до півфіналу турніру.

, що Михайло Мудрик приєднався до Челсі 15 січня 2023 року. У минулому сезоні Михайло зіграв за "синіх" 17 матчів, у яких відзначився 2 асистами. Проте керівництво та вболівальники чекають значно більшого від гравця, який коштував їм 100 мільйонів євро.