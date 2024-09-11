Почеттіно змінив клубний футбол на міжнародний: яку збірну очолив колишній тренер Мудрика

Маурісіо Почеттіно наприкінці травня залишився без роботи. Він розірвав контракт із Челсі лише після одного сезону, проведеного на чолі "синіх".

Утім, статусний наставник довго не залишався без команди. Аргентинський спеціаліст після 3-місячної паузи в кар'єрі знову повернувся у футбол.

Читайте також Ребров із іронічною посмішкою розповів, чи піде у відставку після провалу України у Лізі націй

Новий етап у кар'єрі

Він став новим головним тренером національної збірної США. Деталі контракту не розголошуються, але повідомляється, що Маурісіо Почеттіно був покликаний за океан, щоб якісно підготувати збірну США до домашнього мундіалю-2026, який також прийматимуть Мексика та Канада.

Для мене рішення приєднатися до збірної США стосується не лише футболу; це про шлях, на якому йде ця команда та ця країна. Енергія, пристрасть і бажання досягти тут чогось справді історичного – ось те, що надихнуло мене,

– сказав Почеттіно.

До слова. На посаді головного тренера збірної США Маурісіо Почеттіно замінив Грегга Берголтера, який працював з командою з 2018 року.

Нагадаємо, що в минулій кампанії Почеттіно посів із Челсі шосте місце в АПЛ, дійшов до півфіналу Кубка Англії та фіналу Кубка англійської ліги – це був перший повноцінний сезон в Англії для Михайла Мудрика.

Також аргентинський спеціаліст протягом кар'єри очолював ПСЖ, Тоттенгем, Саутгемптон та Еспаньйол. У його колекції є три трофеї – всі здобуті з паризьким клубом.