Новий тренер для Мудрика: Почеттіно очолив Челсі
Джерело:офіційний сайт Челсі
Лондонське Челсі оголосило ім'я нового головного тренера команди. Наступником легенди "синіх" Френка Лемпарда став колишній наставник Тоттенхема Маурісіо Пчеттіно.
Аргентинський наставник готуватиме команду до нового сезону-2023/2024. Маурісіо Почеттіно спробує повернути Челсі на переможний шлях після провалу у сезоні-2022/2023. Нагадаємо, що "аристократи" закінчили цей чемпіонат аж на 12-му місці, набравши 44 бали у 38 турах. "Сині" в останньому турі розписали домашню мирову з Ньюкаслом 1:1.
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Прогнозована кандидатура
Лондонський клуб уклав контракт із Почеттіно на 2 роки із можливістю продовження співпраці ще на сезон. Свою роботу у Челсі аргентинець розпочне 1 липня 2023 року. Відзначимо,, що досвід Почеттіно в Англії, який він заробив на чолі Саутгемптона та Тоттенхема, може допомогти Маурісіо у роботі з лондонськоою командою.
Почеттіно у Лондоні буде допомагати наступний тренерський штаб: Хесус Перес, Мігель Дагостіно, Тоні Хіменес та Себастьяно Почеттіно.
Аргентинець змінив на тренерському містку легенду команди Френка Лемпарда, який раніше повернувся у команду, аби врятувати сезон. Але від провалу Лемпард "синіх" не врятував.
Можна лише здогадуватись, як такі зміни вплинуть на гру Михайла Мудрика, який поки що взагалі не вражає у футболці "аристократів". Перед цим взагалі були чутки, що Челсі готове продати українського лівого вінгера. Тепер невідомо, як складеться доля українця у Лондоні.
Не виключено, що з приходом 51-річного аргентинського фахівця на Челсі чекає кадрова чистка. Адже Маурісіо захоче привести у команду футболістів під свій стиль гри.
Тренерський досвід Маурісіо Почеттіно
- Свій перший солідний досвід здобув в іспанську Еспаньйолі. На чолі якого провів 161 матч.
- У сезоні-2013/2014 Почеттіно вже керував англійським Саутгемптоном.
- Англійський період у його кар'єрі дещо затягнувся. У липні 2014-го аргентинець очолив іншу команду АПЛ Тоттенхем.
- "Шпор" Почеттіно очолював до 2019-го. Якраз на чолі Тоттенхема поки що провів найбільше матчів у тренерській кар'єрі – 293 поєдинки.
- У січні 2021-го підписав контракт із ПСЖ, на чолі якого провів 84 матчі. 5 липня 2022 року покинув французький гранд.
- За свою кар'єру тричі приводив команди до кубків. Усі вони були на чолі ПСЖ.