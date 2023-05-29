Новий тренер для Мудрика: Почеттіно очолив Челсі

Лондонське Челсі оголосило ім'я нового головного тренера команди. Наступником легенди "синіх" Френка Лемпарда став колишній наставник Тоттенхема Маурісіо Пчеттіно.

Аргентинський наставник готуватиме команду до нового сезону-2023/2024. Маурісіо Почеттіно спробує повернути Челсі на переможний шлях після провалу у сезоні-2022/2023. Нагадаємо, що "аристократи" закінчили цей чемпіонат аж на 12-му місці, набравши 44 бали у 38 турах. "Сині" в останньому турі розписали домашню мирову з Ньюкаслом 1:1.

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Прогнозована кандидатура

Лондонський клуб уклав контракт із Почеттіно на 2 роки із можливістю продовження співпраці ще на сезон. Свою роботу у Челсі аргентинець розпочне 1 липня 2023 року. Відзначимо,, що досвід Почеттіно в Англії, який він заробив на чолі Саутгемптона та Тоттенхема, може допомогти Маурісіо у роботі з лондонськоою командою.

Почеттіно у Лондоні буде допомагати наступний тренерський штаб: Хесус Перес, Мігель Дагостіно, Тоні Хіменес та Себастьяно Почеттіно.

Аргентинець змінив на тренерському містку легенду команди Френка Лемпарда, який раніше повернувся у команду, аби врятувати сезон. Але від провалу Лемпард "синіх" не врятував.

Можна лише здогадуватись, як такі зміни вплинуть на гру Михайла Мудрика, який поки що взагалі не вражає у футболці "аристократів". Перед цим взагалі були чутки, що Челсі готове продати українського лівого вінгера. Тепер невідомо, як складеться доля українця у Лондоні.

Не виключено, що з приходом 51-річного аргентинського фахівця на Челсі чекає кадрова чистка. Адже Маурісіо захоче привести у команду футболістів під свій стиль гри.

Тренерський досвід Маурісіо Почеттіно