Розчарувалися в тренері: Челсі роглядає відставку Почеттіно після розгромної поразки Арсеналу

У вівторок, 23 квітня, відбувся поєдинок 29-го туру АПЛ між Арсеналом та Челсі. "Каноніри" розгромили суперника з рахунком 5:0.

Після поразки Арсеналу доля Маурісіо Почеттіно в Челсі може бути вирішеною. Команда готується до літа "потрясінь".

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Чи звільнять Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера Челсі

На думку керівництва "біло-синіх", Почеттіно не несе одноосібну відповідальність за труднощі, з якими стикається команда, оскільки він не відповідав за трансферну політику і рішення про створення такого молодого складу.

Наразі Челсі стоїть перед складним вибором у вирішенні долі головного тренера. Поки що керівництво клубу не прийняло остаточне рішення про відставку Почеттіно.

Тиск на Почеттіно зростає на тлі розчарування деякими рішеннями, але він все ще зберігає підтримку в Челсі. І вони визнають те, що він працює в складних обставинах.

Маурісіо Почеттіно має контракт з Челсі до 2025 року. Він очолив команду в липні 2023 року і підписав контракт на 2 роки.

Наразі "біло-сині" перебувають на 9 позицій в турнірній таблиці АПЛ. Команда набрала 47 балів. Наступний матч Челсі зіграє на виїзді з Астон Віллою. Поєдинок відбудеться 27 квітня о 22:00 за київськиим часом.