Матвієнко – у символічній збірній тижня у відборі на чемпіонат світу 2022

Український захисник Микола Матвієнко потрапив до символічної збірної тижня за підсумками туру відбору на чемпіонат світу 2022 року.

Восьмий ігровий тур відборі на чемпіонат світу з футболу відбувся 11 – 12 жовтня. В цьому турі збірна України зіграла матч проти Боснії і Герцеговини у Львові, який закінчився внічию 1:1. Найкращим гравцем української збірної в цьому матчі став Микола Матвієнко. Захисник отримав від SofaScore рейтинг 7,7.

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Саме це і дозволило Матвієнкові потрапити до символічної збірної туру. Однак якщо в матчі за збірну України він зіграв на позиції центрального захисника (одного з трьох), то в рейтингу SofaScore його поставили на позицію лівого захисника.

Рейтинг 7,7 став найнижчим серед усіх гравців, які потрапили до символічної збірної. Найвищий рейтинг отримав нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай – 10. У матчі проти Гібралтару він оформив дубль та двічі відзначився результативними пасами на партнерів. При цьому що в цьому ж матчі він не забив пенальті.



Символічна збірна туру за даними SofaScore / Ілюстрація SofaScore