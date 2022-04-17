Матвієнко може стати одноклубником Миколенка в Евертоні

Український футболістів в Евертоні може побільшати. "Іриски" цікавляться лідером захисту Шахтаря Миколою Матвієнком.

Українська лінія захисту

Евертон хоче підсилити захисну лінію на футбольному полі. Англійський клуб може поповнити команду ще одним гравцем збірної України.

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"Іриски" налаштовані влітку 2022-го запросити у команду Миколу Матвієнка, який виступає за донецький Шахтар. Представники Евертона звернули увагу на українського гравця оборони після того, як Бернлі не захотів відпускати Джеймса Тарковскі.

Однак англійському клубу доведеться не менше 11 мільйонів євро за трансфер українця. Саме такою сумою оцінений футболіст на Transfermarkt. Матвієнко має контракт із Шахтарем, який чинний до 30 червня 2025 року.

Евертон після 30-ти зіграних поєдинків посідає лише 17-те місце серед 20 клубів, маючи у своєму активі 28 очок.

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