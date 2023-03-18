Переїзд в АПЛ скасовується: захисник збірної України може залишитись у Шахтарі

Донецький Шахтар може зберегти одного із лідерів захисту. Микола Матвієнко може продовжити контракт із "гірниками".

26-річний центральний захисник має чинний контракт із донеччанами до кінця червня 2025 року. Однак відомий інсайдер Фабріціо Романо заговорив про нову угоду Миколи Матвієнка з Шахтарем.

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Несподіваний поворот подій

Начебто захисник не проти продовжити свої виступи у донецькій команді. Хоча є багато чуток про зацікавленість до Матвієнка з англійського Брайтона. Нова угода футболіста з "гірниками" може бути до червня 2028 року.

Навіть на тлі такої інформації Брайтон не планує збавляти обертів. "Чайки" готові у літнє трансферне вікно зробити нову пропозицію Шахтарю по Матвієнку.

Нагадаємо, що була інформація про те, що англійський клуб пропонував "гірникам" 20 мільйонів євро за досвідченого захисника збірної України. Але донеччани захотіли за Миколу значно більшу суму у розмірі 30 мільйонів євро, а це на 10 мільйонів більше, аніж пропонував Брайтон, який тренує Роберто Де Дзербі – колишній тренер Шахтаря.

Нинішній клуб Матвієнка перехопив лідерство УПЛ у Дніпра-1, маючи у своєму активі 39 очок.

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