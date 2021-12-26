Матвієнко може перебратись у клуб Ярмоленка

Ще на одного українця в АПЛ може стати більше. Вест Хем може відновити інтерес до Миколи Матвієнка.

Відновлює інтерес до захисника

Англійський клуб вже раніше цікавився захисником Шахтаря. Але все залишилось лише на рівні чуток. Тепер "молотобійці" знову відновили інтерес, адже хочуть підсилити захисну лінію.

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Однак відбудеться перехід лише за однієї умови. Вест Хем також поклав око на оборонця Манчестер Сіті Натана Аке. Але лідер сезону не планує відпускати футболіста. Якщо команді Андрія Ярмоленка не вдасться домовитись із МанСіті, то вони знову звернуть свою увагу на Миколу Матвієнка.

У 2021 році на команду Девіда Моєса чекає ще два матчі – проти Саутгемптона та Вотфорда. Після 17 турів "молотобійці" посідають 5 місце у таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 28 очок.

Матвієнко ж допоміг Шахтарю піти на зиму перерву у статусі лідера чемпіонату України.

Статистика Матвієнка у сезоні