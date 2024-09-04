Легенда Боруссії та фіналіст Ліги чемпіонів став одноклубником Довбика

Літнє трансферне вікно вже завершилось, але команди можуть підписувати гравців, які мають статус вільного агента. Рома, у якій грає Артем Довбик, підписала фіналіста минулорічної Ліги чемпіонів.

Матс Хуммельс, ексзахисник дортмундської Боруссії, буде грати у Серії А, у складі Роми зі столиці Італії. Німецький центрбек по завершенню контракту покинув "джемлів" та отримав статус вільного агента.

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Німецький ветеран посилить Роми

Колишній центрбек "жовто-чорних" погодив усі деталі контракту з Ромою. Хуммельс має прибути у Італію, щоб пройти медогляд та завершити підписання угоди з "вовками".

Повідомляють, що 35-річний німець у Римі буде отримувати 2 мільйони євро на рік. Центрбек підпише контракт з римляни на один сезон до літа 2025 року. Також була інформація, що на гравця претендував турецький Галатасарай.

Цікаво. За свою кар'єру Матс Хуммельс у футболці Боруссії відіграв понад 500 матчів. Також певний час захисник представляв Баварію Мюнхен.

У минулорічній кампанії центрбек зіграв 40 матчів за Боруссію у всіх турнірах та забив чотири голи і віддав одну результативну передачу. Завдяки надійній грі Хуммельса "джмелі" змогли дійти до фіналу Ліги чемпіонів.