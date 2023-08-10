Злякався дронів: норвезький футболіст втік з Росії після нищівної атаки на Москву

Норвезький футболіст Матіас Норманн вирішив покинути Росію після того, як Москву двічі поспіль атакували дрони. Гравець вирішив в односторонньому порядку розірвати контракт з московським Динамо.

Українські військові влітку 2023 року декілька разів вдало атакували російську столицю. В Москву прилітали українські дрони, які завдавали удари, у тому числі й по військових об'єктам. Для прикладу, українці вдало атакували одну і ту ж будівлю в Москві 30 липня та 1 серпня, в якій розташовані російські міністерства.

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Саме після удару по Москва-Сіті 30 липня та 1 серпня норвезький футболіст Матіас Норманн вирішив покинути Росію. Там він виступав за московське Динамо. Але в цьому клубі він перебував в оренді, його контракт належить іншому російському клубу Ростов.

Після того, як Норманн покинув Росію, він направив листи до керівництва московського Динамо та Ростова, в яких заявив про розірвання угоди в односторонньому порядку. Причиною він назвав питання безпеки, у тому числі і після атаки на Москву дронів.

В російських клубах з такою позицією залишилися незгодні, і одразу почали скаржитися в російські ЗМІ. А також планують звертатися в арбітражний суд. Вони заявили, що футболіст скористався атакою дронів на Москву, щоб розірвати контракти з клубом безкоштовно.

При цьому термін оренди Норманна до Динамо закінчувався 31 серпня 2023 року. Після цього він мав би повернутися в Ростов, де його контракт діє до літа 2025 року.

Варто відзначити, що Норманн став гравцем Ростова в січні 2019 року. Влітку 2021 року він відправився в оренду в англійський Норвіч на рік. І коли у лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгення до України, то міг і не повертатися до Росії (таке право йому надали в ФІФА).

Хоч в березні 2022 року він і заявив про своє небажання повертатися до Росії, та у вересні 2022 року таки знову опинився в Росії – відправився в оренду в Динамо. І там зіграв 18 матчів за команду. За весь цей час він так і не наважився покинути Росію, яка веде кровопролитну війну проти України, а спонсори його клубу цю війну фінансують..

Не виключено, що через це Норманна і перестали викликати до збірної Норвегії – востаннє він викликався до команди в червні 2022 року, коли ще не виступав за російський клуб.

Тепер же футболіст вирішив покинути Росію, висловивши побоювання за своє життя. Хоча міг туди й не повертатися.