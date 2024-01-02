Мати Мбаппе "наїхала" на президента Реала через тиск на її сина

Файза Ламарі, яка є матір'ю та футбольним агентом зіркового гравця ПСЖ Кіліана Мбаппе, зробила неочікувану заяву. Вона розкритикувала президента Реала.

Ламарі розкритикувала президента мадридського Реала через чутки в ЗМІ щодо ймовірного контракту з її сином. Вона звинуватила його в тиску на француза.

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На що обурилася мати Мбаппе

Мати Мбаппе вважає, що Флорентіно Перес спеціально розповсюдив інформацію в ЗМІ про пропозицію "вершкових" щодо підписання контракту з її сином, щоб чинити на нього тиск.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Реал повідомив 25-річному нападникові, що якщо він хоче приєднатися до "вершкових", то має ухвалити рішення про підписання з ними контракту до середини січня 2024 року.

При цьому, як повідомляв раніше L'Équipe, боси парижан переконані в тому, що Мбаппе щасливий у клубі, і бачать, що футболіст отримує задоволення від виступів за клуб.

Що відомо про угоду Мбаппе з ПСЖ

Раніше у ЗМІ також повідомляли, що ПСЖ нібито розробив усі бюджети і плани, готуючись до ймовірного відходу уродженця Парижа. У клубі, як і раніше, хочуть, щоб Мбаппе залишився в команді, і не втрачають надії укласти з ним новий контракт.

Чинний контракт Кіліана Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2024 року.