Матчі збірної України перенесли зі Львова до Києва

Збірна України з футболу в березні проведе два домашні матчі відбору на чемпіонат світу. Спочатку планувалося, що обидва матчі відбудуться у Львові, але їх довелося перенести до Києва.

Причиною для перенесення матчів збірної України назвали несприятливу епідеміологічну ситуацію у Львові. Про це заявив генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький.

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"Епідеміологічна ситуація зараз на Західній Україні, включаючи Львівську область, достатньо загрозлива, і ми не виключаємо віднесення її до червоної зони. Це могло б утруднити прибуття команд-суперниць. Зокрема Фінляндія висловлювання занепокоєння щодо того, що їм потрібно летіти в червону зону. Тому було прийнято рішення, поки Київ перебуває в достатнього безпечній зоні, відіграти обидва матчі в Києві", – розповів Юрій Запісоцький.

Однак поки на офіційному сайті Української асоціації футболу підтвердження про перенесення матчів зі Львова до Києва немає.

За словами Запісоцького, матчі збірної України в Києві відбудуться за присутності глядачів. Очікується до 30% заповненість трибун вболівальниками.

Збірна України в березні проведе три матчі у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Спочатку 24 березня на виїзді "синьо-жовті" зіграють проти Франції. А після цього двічі вдома – 28 березня проти Фінляндії, а 31 березня – проти Казахстану.