Матчі УПЛ перенесли через важливий поєдинок збірної України

Відразу декілька поєдинків УПЛ перенесуть через матч збірної України. Футболістам потрібно підготуватись до важливого поєдинку плей-офф відбору ЧС-2022.

Прохання Петракова

З проханням про перенесення матчів УПЛ звернувся головний тренер збірної України Олександр Петраков. УПЛ пішла на зустріч наставнику та погодилась змінити дати поєдинків.

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Однак не увесь 22-й тур чемпіонату України буде перенесений, а лише три матчі за участі лідерів сезону. Усі три зустрічі повинні були відбутись напередодні поєдинків збірної.

Які зустрічі перенесуть

Дніпро-1 – Шахтар

Металіст 1925 – Динамо

Десна – Ворскла

Україна вступить у боротьбу за путівку у Катар

Українській збірній пощастило з жеребом. "Синьо-жовті" 24-го березня продовжать боротьбу за фінальну частину Мундіалю. Підопічні Петракова зіграють на виїзді проти Шотландії.

Якщо українцям вдасться святкувати перемогу, то вони проведуть ще одну зустріч проти переможця пари Уельс – Австрія. Звитяги у цих двох матчах дозволять Україні поїхав у Катар.

Нагадаємо, що Україна з другого місця пробилась у плей-офф відбору. Пряму путівку у Катар здобула Франція.