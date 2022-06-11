У матчі проти Вірменії у Лізі націй Пятов попрощається зі збірною України

У суботу, 11 червня, збірна України зіграє проти Вірменії у Лізі націй-2022/2023. Цей матч стане останнім для ветерана та легенди національної команди Андрія Пятова.

З ним піде ціла історія

Сумну звістку для уболівальників досвідчений воротар повідомив у своїх соцмережах. Андрія Пятов виклав своє фото у молодості та зворушливо підписав світлину, натякнувши на закінчення кар'єри у збірній України.

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Поєдинок проти Вірменії буде прощальним для Андрія. Після чого він продовжить виступи лише на клубному рівні за донецький Шахтар.

Цей хлопчина ще не здогадується, що останній матч за національну збірну він проведе 11 червня 2022 року,

– написав Пятов.



Пятов закінчує виступи за збірну України / Фото з інстаграму голкіпера

Матч Ліги націй Україна – Вірменія відбудеться 11 червня о 16:00 за київським часом.

Наша збірна зіграє у синьому комплекті форми, а команді не зможуть допомогти чотири футболісти – Тарас Степаненко, Георгій Бущан, Олександр Сирота та Едуард Соболь. Двоє перших вже покинули розташування "синьо-жовті", а інші двоє не потрапили у заявку України на гру через хвороби.

Кар'єра Андрія Пятова у збірній Україні