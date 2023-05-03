Поки лежав травмований воротар: в чемпіонаті України команда забила скандальний гол – відео

В Другій лізі України виник курйозний інцидент. В результаті ще й вийшов винен арбітр матчу.

Інцидент виник в рамках 14-го туру Другої ліги України між командами Чайка та Хуст (1:2). Гравці гостей видали досить скандальний вчинок.

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Дивина та й годі

Гравці закарпатського колектива стали авторами неприємного моменту. За рахунку 1:0 на користь Чайки футболістам Хуста вдалось організувати гол, проте той поніс за собою великий скандал. Голкіпер господарів виконував удар від воріт, проте дуже погано вибив м'яч, який просто підкотився до ніг нападника Хуста.

Після виконання вільного удару воротар Чайки відразу впав на землю, проте форварда гостей це не спантеличило і він закотив м'яч у пусті ворота, зрівнявши рахунок у матчі. Футболістам закарпатського колектива навіть не спало на думку оформити фейр-плей, що звичайно обурило гравців Чайки. Воротаря господарів замінили, оскільки той все-таки отримав травму. Згодом Хуст забив ще один гол та вирвав перемогу у нервовому поєдинку.

Цікаво, що головний тренер Чайка не наважився скинути всю провину на футболістів Хуста. У ситуації він звинуватив арбітра зустрічі, який мав би врегулювати такий епізод.

Мені здається, що, якби футболісти Хуста вели у рахунку, то, може, вони б не забивали цей м'яч, та звернули увагу на пошкодження воротаря. Але є дух гри і мотивація, а їхня команда програвала, тому всі методи задля досягнення позитивного результату вони використали. Я не можу звинувачувати їх у тому, що вони нечесно забили нам гол. Я вважаю, що арбітр міг взяти на себе відповідальність та відреагувати на травму голкіпера,

– вважає головний тренер Чайки.

Відео епізоду (скандальний момент на 2:00):