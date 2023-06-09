Німеччина – Україна: на дебютному матчі Реброва буде аншлаг, серед гостей – президент та Кличко

Збірна України 12 червня зіграє товариський матч із Німеччиною у Бремені. Це буде ювілейний матч в історії господарів, а також матиме благодійну мету.

12 червня у Бремені на стадіоні "Везерштадіон" відбудеться товариський поєдинок між збірними Німеччини та України. Для господарів це буде 1000-й матч в історії, також він стане дебютним для Сергія Реброва на чолі "синьо-жовтих". Як зазначав раніше Андрій Павелко, матч матиме статус благодійного. Виручені кошти з нього підуть на потреби України.

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Багато відомих людей відвідають історичний матч

Таку знакову подію вже збираються відвідати багато іменитих гостей. За інформацією німецьких ЗМІ, на матчі будуть присутні один із двох братів Кличків, посол України Олексій Макєєв, Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, міністр сільського господарства Джем Оздемір, мер Бремена Андреас Бовеншульте та багато інших.

У якості запрошених гостей на поєдинку буде 1000 дітей та молодих людей, які є біженцями із України. Майже усі 35000 квитків на гру розпродано, то ж на трибунах очікується неймовірна атмосфера.

Це буде дев'ята зустріч між суперниками майбутнього матчу. У попередніх поєдинках Україні ще не вдавалося перемогти 4-разових переможців чемпіонату світу.

Матч між Німеччиною та Україною розпочнеться о 19:00 (за київським часом). Українські футбольні уболівальники зможуть переглянути матч національної збірної на телеканалах Суспільного та на платформі MEGOGO.