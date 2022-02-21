Матч відбору на ЧС-2023 Україна – Іспанія перенесли через можливе вторгнення Росії

Другий матч відбору на чемпіонат світу-2023 між Україною та Іспанією відбудеться влітку 2022. Зустріч може бути перенесена до Литви.

Виною можливе вторгнення Росії

Спочатку планувалося, що поєдинок відбудеться 27 лютого у київському "Палаці спорту". Згодом з'явилася інформація, що МЗС Іспанії не радить своїй національній збірній їхати до України на матч відбору.

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Хоча ми були готові зіграти два матчі цього кваліфікаційного вікна, ми вважаємо, що ФІБА ухвалила найбільш правильне та відповідальне рішення. Ми шкодуємо про ситуацію, яку переживають наші друзі в Україні, і віримо, що вони зможуть повернутися до нормального життя якнайшвидше,

– повідомив президент Іспанської федерації Хорхе Гарбахоса.

"Від Іспанської федерації баскетболу ми були відкриті для всіх можливих рішень, у тому числі до того, що матчі будуть зіграні в Кордові, але ми розуміємо, що українська Федерація вирішила скористатися можливістю, наданою ФІБА, та відкласти зустріч до наступного червневого вікна", – заявив він.

Перша зустріч України в Іспанії відбудеться 24 лютого у Кордові.