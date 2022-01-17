Матч української команди в Лізі чемпіонів перенесли через спалах коронавірусу у суперників

Баскетбольний клуб Прометей 18 січня мав зіграти матч-відповідь раунду плей-ін в Лізі чемпіонів проти ізраїльського Хапоеля (Єрусалим). Але гру довелося перенести.

Матч Прометей – Хапоель мав відбутися в Запоріжжі. Це мала бути друга гра між командами за право вийти в наступний раунд турніру. Перша гра в Ізраїлі закінчилася розгромною поразкою українського клубу 95:70. Команди грають до двох перемог.

Варте уваги У Львові планують збудувати мультифункціональний спортивний комплекс: де саме і що там буде

Але матч довелося відкласти на тиждень через рішення Баскетбольної ліги чемпіонів. Все через те, що сім гравців ізраїльської команди отримали позитивні тести на короновірус.

Новими датами проведення другої гри стало 25 січня. Місце проведення – Палац спорту "Юність" у Запоріжжі. За потреби, команди зіграють і третій матч – 27 січня у Єрусалимі.