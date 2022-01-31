Матч української команди у Лізі чемпіонів перенесли через COVID-19

Матч Прометею та румунського Клужу у другому раунді баскетбольної Ліги чемпіонів перенесли через спалах COVID-19 в українській команді. Поєдинок у Запоріжжі мав відбутися 1 лютого.

9 гравців та 3 тренера БК Прометей отримали позитивні тести на короновірус. Новою датою проведення матчу стане 3 березня. Місто проведення – Київ.

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Шлях Прометею

Прометей вийшов у другий раунд Ліги чемпіонів, перемігши в серії плей-ін до двох перемог Хапоель з Єрусалиму. Вирішальний матч у столиці Ізраїлю завершився з рахунком 85:75 на користь команди Ронена Гінзбурга.

У другому раунді Ліги чемпіонів суперниками українського клубу по групі стануть Клуж, а також іспанська Унікаха та бельгійський Остенде.

У чвертьфінал вийдуть дві найкращі команди з квартету.