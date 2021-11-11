Матч України з Боснією під загрозою зриву: що трапилося

Збірна Боснії та Герцеговини готується до домашніх матчів відбору ЧС-2022 проти Фінляндії та України. Але політична ситуація в країні ставить під загрозу проведення цих зустрічей у Зениці.

Боснія та Герцеговина поділена на дві напівавтономні республіки: сербську та хорвато-боснійську. Сербська сторона вимагає більше повноважень і почала концентрувати військові сили на кордоні з іншою республікою.

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Але, як повідомляють боснійські ЗМІ, насправді тамтешній уряд у такий спосіб вирішив убезпечити себе від масового напливу, під виглядом фанатів та туристів, людей, які могли б дестабілізувати політичну ситуацію у їхній країні.

До того ж у разі військового конфлікту проблематично буде здійснювати евакуацію іноземців із країни. Наочний приклад – військовий конфлікт у Гвінеї, через який футболісти національної збірної не могли залишити територію держави.

Та й місто проведення матчів відбору на ЧС-2022, Зениця, перебуває досить близько від місця, де проводять військові навчання серби, що ставить під загрозу безпеку футболістів та фанатів.

Що кажуть у Федерації футболу Боснії

Боснійська футбольна спілка поки запевняє, що ситуація перебуває під контролем і перенесення матчів навіть не обговорюється – очікуються заповнені трибуни.

Але УЄФА тримає руку на пульсі, і в разі потреби готова задовольнити прохання фінів (поки що йдеться насамперед про них) перенести гру на нейтральне поле.

Ключовий матч України та Боснії