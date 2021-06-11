Матч Україна – Нідерланди на Євро-2020 судитиме інтернаціональна бригада арбітрів

Стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на першому матчі збірної України на Євро-2020. Вона складатиметься з німецьких, польських та англійських суддів.

Головним арбітром матчу між збірними України та Нідерландів призначили 45-річного німецького юриста Фелікса Бриха. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Марк Борщ та Штефан Лупп.

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Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме поляк Бартош Франковський.

Арбітр системи VAR – Марко Фрітц (Німеччина). Перші асистенти арбітра VAR – Крістіан Дінгерт (Німеччина) та Лі Беттс (Англія). Третій асистент арбітра VAR – Стюарт Аттуелл (Англія).

Фелікс Брих та збірна України

Для Фелікса Бриха це буде не перший матч за участі збірної України. Він працював на матчі за участю національної збірної команди України ще 10 вересня 2008 року. Тоді в гостях українці обіграли Казахстан у матчі відбору ЧС-2010 з рахунком 3:1.

Вдруге він працював на матчі між збірними України та Хорватії 9 жовтня 2017 року у відборі на ЧС-2018. Тоді українці поступилися з рахунком 0:2. А помагали йому на лініях ті ж арбітри, які працюватимуть на матчі проти Нідерландів.