Фартовий стадіон: відомо, де збірна України проведе півфінальний матч відбору до Євро-2024

У березні 2024 року збірна України зіграє проти національної команди Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-оф Ліги націй. Стало відомо місце проведення поєдинку.

Стало відомо, де збірна України проведе півфінальний матч плей-оф кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 проти національної команди Боснії і Герцеговини. Матч відбудеться 21 березня у боснійському місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле" і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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Україна вже перемагала Боснію і Герцеговину в Зениці

Стадіон "Біліно Поле" є фартовим для "синьо-жовтих". Саме на цій арені збірна України перемогла боснійців у 2021 році в межах відбору до чемпіонату світу 2022 завдяки голам Олександра Зінченка та Артема Довбика.

Майбутнє протистояння буде третім між збірними Боснії і Герцеговини та України. "Синьо-жовті" ще не знають смаку поразок – одна перемога та нічия.

Фінальна частина турніру Євро-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня 2024 року у Німеччині. Україні для виходу на континентальний форум спочатку потрібно перемогти Боснію і Герцеговину, а потім здолати тріумфатора зустрічі Ізраїль – Ісландія.