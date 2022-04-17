Матч скасували тієї ж секунди, – організатор туру Динамо про скандальну заяву Стяуа щодо Азову

Президент футбольного клубу Стяуа назвав бійців полку Азов нацистами. Всі були в шоці, адже для фанатів з народження є клуби дружні, а є ворожі – Стяуа завжди добре ставились до Динамо Київ, ворогами ми не були.

Про це розповів огранізатор благодійного туру Динамо Київ Максим Радуцький у ефірі 24 каналу. Він також додав, що після такої заяви президента клубу, ні про які дружні стосунки мова не йде.

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Але після такої заяви, навіть без обговорення, в ту ж секунду ми скасували запланований матч. Також президент румунського клубу не зміг назвати війну Росії проти України війною, цього більш ніж достатньо, аби зробити висновки,

– зазначив Максим Радуцький.

"Після цієї ситуації вже байдуже на позицію фанатів клубу чи щось таке. Є сакральні речі, які є маркером," – наголосив організатор благодійних матчів Динамо Київ.

Місткість стадіону, де мав пройти матч Стяуа – Динамо Київ, в межах 17 тисяч глядачів. Встигли продати майже 10 тисяч квитків на гру.

За словами Радуцького, сьогодні в рамках чемпіонату Румунії проходив центральний матч туру, грала Стяуа і нас питали чи підемо ми на матч. Ми відмовились і це принципова позиція.

Варто зазначити, що Динамо зіграє проти іншого румунського клубу ЧФР 1907 Клуж. Матч відбудеться у запланований час – 20 квітня о 21:30 за київським часом.

Ситуація довкола скасованого матчу Стяуа – Динамо Київ: дивіться відео