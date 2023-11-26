Матч Олександрія – Оболонь перенесено: відомо причину

В Олександрії оголошено штормове попередження. Через це поєдинок між місцевою однойменною командою та київською Оболонню перенесено на невизначений термін.

О 15:00 на КСК "Ніка" в Олександрії мав розпочатися поєдинок 15-го туру української Прем'єр-ліги Олександрія – Оболонь. Однак матч перенесли на невизначений термін.

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Негода стала на заваді футболу

Причиною стали несприятливі погодні умови: у Кіровоградській області через зливу оголошено штормове попередження. Офіційні особи матчу провели перевірку поля, на якому м’яч не відскакував від газону.

Коли буде оголошена нова дата та час початку гри, поки невідомо. Не виключено, що зіграють між собою Олександрія та Оболонь аж навесні 2024 року.

, Олександрія свій попередній матч в УПЛ виграла у Вереса (1:0), завдяки чому зробила потужний ривок у бік виходу із зони перехідних матчів. Однак остаточно цей процес "поліграфам" не дає завершити саме Верес, який не може перемогти ось уже чотири тури поспіль.