Матч Ньюкасл – Тоттенхем було зупинено через вболівальника, в якого стався серцевий напад

В матчі 8 туру АПЛ між Ньюкаслом та Тоттенхемом стався нещасний випадок. В одного з вболівальників на трибунах виникли проблеми із серцем, через що гру довелося перервати.

Нещасний випадок стався за п'ять хвилин до кінця першого тайму. Одному з вболівальників стало погано з серцем. Інші глядачі на трибунах зуміли звернути уваги на це футболістів на полі. Першим до рефері з проханням призупинити матч підбіг гравець "шпор" Серхіо Регілон. Його партнер по команді Ерік Даєр побіг до лави запасних, щоб покликати медиків.

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Арбітр одразу ж зупинив гру, а лікар команди з дефібрилятором побіг на трибуни. Туди ж направилися і медики, які чергували на стадіоні.



Медик з дефібрилятором побіг надавати допомогу вболівальнику / Фото: twitter.com/brfootball

Через зупинку в грі арбітр забрав команди з поля. Повернулися вони лише через 20 хвилин, коли вболівальника з трибун забрала швидка допомога.

Його стан стабільний, повідомили у Ньюкаслі.

Після того, як гравці вернулися на поле, вони дограли сім хвилин першого тайму, і одразу після – другий тайм.

Гра закінчилася перемогою Тоттенхему. Господарі поля забили першими, але згодом пропустили тричі ще в першому таймі (один з голів – після вимушеної перерви). наприкінці матчу "сороки" залишилися в меншості, але один гол таки відквитали.