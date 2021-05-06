Минай не вийшов вчасно на матч з Шахтарем через аномальні ставки на зустріч

Футбольний клуб Минай не вийшов о 19:00 на матч 25 туру УПЛ, в якому повинен зіграти з донецьким Шахтарем. Ймовірно, причиною стало те, що ряд букмекерських контор підняли коефіцієнти на деякі результати матчу.

Аномальні ставки на матч Минай – Шахтар

На перемогу закарпатського клубу деякі букмекерські компанії виставляють коефіцієнт до 44. Також чимало ставок є на тотал більше 3.5.

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Ще ряд компаній вже зі вчорашнього дня ставки на цей поєдинок не приймають взагалі.

Минай не вийшов на матч проти Шахтаря: хронологія подій

Минай приїхав на НСК "Олімпійський" перед матчем з Шахтарем. Матч мав розпочатися о 19:00. Однак у клубі не прийняли рішення, чи відбудеться поєдинок.

Згодом в ефірі каналу "Футбол 2" з'явилася інформація, що деякі гравці Минаю відмовляються виходити на поле. Футболісти закарпатського клубу начебто закрилися у своїй роздягальні.

Делегату матчу Понайду Степану вдалося потрапити у роздягальню Минаю. Журналіст каналів "Футбол 1/2/3" повідомив, що два гравці Минаю вмовляли команду не виходити на футбольне поле.

Минаю загрожувала технічна поразка (3:0), якби команда не вийшла на розминку о 19:25. Та закарпатці провели розминку у підтрибунному приміщенні.

Закарпатська команда за два тури до кінця першості посідає останнє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 18 очок.