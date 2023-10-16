Терористи, які атакували Ізраїль, можуть зірвати матч українського клубу у єврокубках

Військовий конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС триває. Бойові дії приводять до перенесення спортивних подій в Ізраїлі, черговою може стати футбольний матч українського клубу.

Мова йде про матч 3-го туру групового раунду Ліги конференцій, у якому Маккабі Тель-Авів повинно приймати луганську Зорю. Їх лобова зустріч запланована на 26 жовтня, але швидше за все, що не відбудеться у заплановані терміни.

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ХАМАС руйнує спортивний світ Ізраїлю

Все через війну між Ізраїлем та ХАМАС. Якраз останні її й розпочали, коли зі старту випустив по Ізраїлю понад 2 тисячі ракет. Запуски відбувались із території Сектора Гази, який тепер потерпає від відповідей ізраїльтян. Ці військові дії вже забрали життя не однієї сотні людей, багато ще у полоні та зниклі безвісти.

16 жовтня ізраїльський клуб надіслав офіційний лист в УЄФА із проханням перенести єврокубковий поєдинок проти української команди на іншу дату.

Однак тут є один нюанс. Клубам потрібно провести цю зустріч до 18 грудня, адже у цей день відбудеться жеребкування плей-офф Ліги конференцій, куди прагнуть потрапити обидві команди.

Відзначимо, якщо виїзний матч Зорі у Лізі конференцій перенесуть, то це вже буде третя відтермінована зустріч для "мужиків" у поточному сезоні (дві в УПЛ).

Цікаво! Домашня гра Зорі проти Маккабі запланована на 9 листопада. До цього поєдинку підопічні Валерія Кривенцова повинні провести три матчі УПЛ та зустріч 1/4 фіналу Кубка України проти одеського Чорноморця.

Нагадаємо, що Зоря доволі вдало розпочала для себе груповий раунд ЛК – без поразок. У першому турі луганський колектив розписав нічию 1:1 із бельгійським Генком. А вже у наступному турі мінімально обіграла на виїзді ісландський Брейдблік (0:1). Єдиний та переможний гол у тій зустрічі у складі Зорі забив Ігор Горбах.

Щодо старту Маккабі у груповому раунді, то ізраїльський клуб має у своєму активі по одній перемозі та поразці, посідаючи третє місце у групі "В" (3 бали). Натомість Зоря із 4 очками йде другою. Лідером групи є Генк (теж 4 пункти).

Спортивний світ розділився на два табори – одні засуджують ХАМАС, підтримуючи Ізраїль, а інші спортсмени стають на бік Палестини. Серед таких других є колишній нападник Реала Карім Бензема.