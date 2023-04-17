Марсель комфортно обіграв аутсайдера Ліги 1: Маліновський отримав найнижчу оцінку – відео

Підопічні Ігора Тудора продовжують гонитву за Парі Сен-Жерменом в чемпіонату Франції. Український півзахисник "провансальців" поступово втрачає довіру тренера.

Марсель – Труа 3:1

Голи: Вітінья, 2, 64, Дженгіз Ундер, 40 – Бальде, 90

У неділю, 16 квітня, в рамках чемпіонату Ліги 1 Марсель приймав на "Велодромі" Труа. Руслан Маліновський другий матч поспіль розпочав гру з лави запасних, пише 24 Канал.

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Суха серія Маліновського

У господарів поля дублем відзначився зимовий новачок Марселя Вітінья. Португальський нападник забив свої перші голи за "провансальців". Ще один результативний удар на свій рахунок записав турецький вінгер Дженгіз Ундер.

Тренер "провансальців" Ігор Тудор випустив на поле Руслана Маліновського, коли Марсель отримав комфортну перевагу в рахунку. Український хавбек зіграв 15 хвилин та не відзначився результативними діями. Цілком логічно, що 29-річний футболіст отримав від WhoScored найнижчу оцінку в команді – 6,1 бала.

Оцінки гравців матчу Марсель – Труа / WhoScored

Зазначимо, що Маліновський вдруге не потрапляє у стартовий склад команди. Востаннє Руслан відзначався голом ще 8 лютого в кубковому поєдинку проти ПСЖ.

Щодо матчу з Труа, то гості зуміли відквитати один гол на останній хвилині матчу. Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь команди Маліновського.

Відеоогляд матчу Марсель – Труа