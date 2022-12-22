Забивають лише учасники ЧС-2022: Манчестер Юнайтед залишив за бортом Кубка ліги Бернлі — відео
У Англії відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка ліги. Манчестер Юнайтед, вже без допомоги Кріштіану Роналду, впевнено переміг представника Чемпіоншипу Бернлі.
Манчестер Юнайтед – Бернлі 2:0
Голи: Еріксен, 27, Рашфорд, 57.
Чемпіонат світу в Катарі поставив на паузу клубний футбол майже на місяць. Одними з перших вийшли з "відпустки" клуби Англії, де на розігріві матчів Прем'єр-ліги провели 1/8 фіналу Кубка ліги.
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У середу, 21 грудня, відбулися матчі третього за значенням турніру Англії. У одному з поєдинків Манчестер Юнайтед приймав представника Чемпіоншипу Бернлі.
"Червоні дияволи", які напередодні чемпіонату світу позбавилися норовливого Роналду, першими відкрили рахунок у зустрічі. На 27-й хвилині поєдинку Крістіан Еріксен скористався прострілом Ван-Біссака і в один дотик розстріляв ворота суперника.
Після перерви Маркус Рашфорд подвоїв перевагу "дияволів". Форвард збірної Англії продерся крізь захисні редути та пробив у лівий кут воріт.
Манчестер Юнайтед напіврезервним складом переміг лідера Чемпіоншипу та вийшов до чвертьфіналу Кубка англійської ліги.
Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Бернлі
В інших матчах Кубка англійської ліги варто відзначити виліт команди Роберто Де Дзербі. Брайтон у серії післяматчевих пенальті програв (3:4) представнику третього дивізіону Чарльтону. Останній матч 1/8 фіналу КЛ, в якому зустрінуться Манчестер Сіті та Ліверпуль, відбудеться 22 грудня.
Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу
- Блекберн – Ноттінгем Форест – 1:4
- Манчестер Юнайтед – Бернлі – 2:0
- Чарльтон – Брайтон – 0:0, по пенальті – 4:3
- Вулвергемптон – Джиллінгем – 2:0
- Мілтон Кінз Донс – Лестер – 0:3
- Ньюкасл – Борнмут – 1:0
- Саутгемптон – Лінкольн – 2:1