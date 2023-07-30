Одноклубники ексзірки Ліверпуля ледь не побились під час матчу, який так і не був дограний

Аль-Ахлі зустрічався у товариському матчі з новачком Бундесліги Хайденхаймом. Команди не змогли дограти поєдинок, у якому емоції влили через край.

Першочергово команди домовлялись провести не стандартний футбольний матч, який замість традиційних 90 хвилин повинен був тривати 2 години. У підсумку Аль-Ахлі та Хайденхайм зіграли традиційний футбольний поєдинок.

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Нездорова атмосфера у клубі колишньої зірки АПЛ

Погодні умови внесли свої корективи. Через сильний дощ та слизьке поле було прийнято рішення про дострокове припинення матчу. Такі умови підвищували ризик отримання травми. Тому вирішили не ризикувати.

На тлі цього команда Аль-Ахлі показала свою нездорову атмосферу у колективі. Футболісти саудівського клубу почали скандалити між собою, що ледь не переросло у бійку прямо під час матчу.

Досвідчений колишній нападник Ліверпуля Роберто Фірміно, схоже, трохи засумнівався із правильністю свого вибору.

Фірміно перейшов в Аль-Ахлі 4 липня 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2026-го.

Також, ймовірно, у цьому засумнівався Маттіас Яйссле, який погодився очолити Аль-Ахлі. Наставник заради грошей шейхів покинув навіть тренерський місток Зальцбурга.

До слова, товариський матч закінчився впевненою перемогою німецького Хайденхайма 6:2.