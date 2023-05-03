Новий скандал в УПЛ: Павелко натякнув на договірний характер матчу Дніпро-1 – Металіст

Одразу два поєдинки 24-го туру УПЛ стали об'єктами скандальних ситуації. Президент УАФ Андрій Павелко відреагував на гучні події в елітному дивізіоні.

У середу, 3 травня, відбулися матчі 24-го туру чемпіонату України. На договірний характер одного з поєдинків звернув увагу президент УАФ Андрій Павелко.

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Матч Дніпро-1 – Металіст міг бути договірним

За інформацією Павелка, під час зустрічі Дніпро-1 – Металіст (5:0) спостерігався аномальний рух ставок. Також функціонер згадав незарахований гол у матчі Шахтар – Минай (1:0). Про скандальні події туру очільник УАФ повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогоднішні матчі 24-го туру УПЛ за участю лідерів національного чемпіонату викликали чималий резонанс і серед фахівців, і серед вболівальників. В матчі Шахтар – Минай не було зараховано гол, який може вирішити долю чемпіонату. І цей епізод особливо підкреслює важливість використання системи ВАР у кожному матчі чемпіонату. У свою чергу поєдинок Дніпро-1 – Металіст привернув увагу Комітету етики та чесної гри через нетипово високий рух ставок.

Вдячний Комітету за швидку реакцію і оперативну зупинку трансляції букмекерських даних у цьому матчі! Комітет арбітрів та Комітет з етики і чесної гри оперативно вивчають ситуацію, що склалася в обох матчах, і найближчим часом дадуть свою оцінку по кожному з них. Fair Play – тільки так мають проходити всі матчі в Україні! І тільки за таким принципом мають визначатися переможці у кожному нашому турнірі!

P.S. Контроль за Fair Play – не лише в УПЛ, а й в інших лігах також!!!…", – написав Павелко.

Зв'язки Дніпра-1 з Металістом

Зазначимо, що Дніпро-1 очолює колишній тренер Металіста Олександр Кучер. А спортивний директор дніпрян Євген Красніков був віцепрезидентом харківського клубу. У складі "спортклубівців" грає значна кількість футболістів Металіста. Ба більше, ЗМІ повідомляють, що власники Дніпра-1 фінансують харків'ян.

Нагадаємо, що Шахтар та Дніпро-1 ведуть боротьбу за чемпіонство. "Гірники" на 5 пунктів випереджають дніпрян, які мають гру в запасі. Претенденти на "золото" зустрінуться в очному поєдинку 27 травня, в рамках 29-го туру.