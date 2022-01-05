Матч Арсенал – Ліверпуль у Кубку англійської ліги офіційно перенесли

Британська футбольна ліга оголосила про перенесення першого півфінального матчу Кубка англійської ліги Арсенал – Ліверпуль. Причиною є серйозний спалах коронавірусу серед гравців.

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Перший поєдинок 1/2 фіналу Кубка ліги Арсенал – Ліверпуль був запланований на 6 січня, але мерсисайдці попросили відкласти гру через велику кількість футболістів, які вибули з гри. "Червоні" припинили тренування і закрили базу на карантин.

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Через перенесення, другий півфінальний матч протистояння став першим, він відбудеться 13 січня, як було заплановано. Перший матч півфіналів, який повинен був відбутися 6 січня, став другим, і відбудеться 20 січня.

"На жаль, ми змушені визнати, що перенесення було єдиним варіантом, оскільки Ліверпуль робить усе можливе, щоб не допустити ще більшого поширення хвороби у клубі. Крім того, взято до уваги небезпеку для фанатів, які планували приїхати з Ліверпуля в Лондон", – йдеться у повідомленні EFL.