Судив матчі Динамо та Шахтаря: на поєдинок Англія – Україна призначений арбітр з Нідерландів

Стала відома суддівська бригада матчу відбору до чемпіонату Європи-2024 Англія – Україна. Поєдинок відбудеться 26 березня на стадіоні "Вемблі".

У неділю, 26 березня, збірна Україна матчем проти Англії стартує у кваліфікаційному відборі до Євро-2024. УЄФА визначила суддівську бригаду на поєдинок.

Читайте також Що треба знати про кваліфікацію Євро-2024: формат, склад груп, календар матчів та шанси України

Головним рефері виступить 37-річний Сердар Гезюбююк з Нідерландів. Футбольний суддя турецького походження торік обслуговував поєдинки Шахтаря проти Селтіка (1:1) в ЛЧ та Динамо проти Ренна (0:1) в ЛЄ. Загалом Гезюбююк судив 7 матчів за участю українських команд у єврокубках. Він не є надто фартовим для наших клубів: лише 2 перемоги, 1 нічия та 3 поразки.

Допомагатимуть йому співвітчизники Ервін Зейнтра та Йохан Бальдер. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Ріхард Вільгельмус Мартенс. Суддівський спостерігач — Драго Кош (Словенія). Делегат УЄФА — Лукас Сіотропос (Греція).

Матч Англія – Україна відбудеться у неділю, 26 березня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток арбітра сповістить про початок поєдинку о 19:00 за київським часом.