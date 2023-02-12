Артета в гніві: помилка VAR в матчі з Брентфордом може коштувати чемпіонства Арсеналу – відео

Лондонський Арсенал не зумів обіграти на власному полі Брентфорд (1:1). На думку головного тренера "канонірів" Микеля Артети, арбітр VAR допоміг гостям зрівняти рахунок.

Арсенал – Брентфорд 1:1

Голи: Троссард, 66 – Тоні, 74

У матчі 23-го туру АПЛ Арсенал на "Емірейтс" приймав Брентфорд. "Канонірів", які ведуть боротьбу за чемпіонство, у матчі з "бджолами" влаштовувала лише перемога, пише 24 канал.

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Підопічні Мікеля Артети провели яскравий поєдинок, але не зуміли втримати перемогу. На 66-й хвилині матчу новачок "канонірів" Троссард розписався у воротах гостей, скориставшись прострілом Сака. До речі, Троссард – це той самий футболіст, який став альтернативою трансферу Мудрика.

Гості відповіли за сім хвилин і зробили це за спірних обставин. Тоні скористався метушнею біля воріт Арсенала і зрівняв рахунок у грі. Після перегляду епізоду із взяттям воріт судді VAR не помітили порушень.

Що викликало гнів Артети

Втім, головний тренер "канонірів" був іншої думки. Мікель Артета вважає, що судді помилилися двічі. Спочатку тренер вказав, що Ітан Піннок (№5), який знаходився у офсайді при подачі зі штрафного, блокував Габріела Магальяеса і не дав захиснику перешкодити Тоні, що вибіг. Це вважається порушенням правил.

Момент з порушенням Піннока / фото twitter.com/afcstuff

Друге порушення відбувся за участю Крістіана Нергора (№6), який виконав гольову передачу.

Я вважаю, що їхній гравець (Нергор) був у офсайді, коли робив пас. Я сподівався, що камери покажуть це, бо здавалося, що таких моментів одразу два. Але тепер уже пізно ми втратили два очки,

– заявив після матчу Артета.

Офсайд у Нергора / фото twitter.com/afcstuff

Таким чином, Арсенал у другому поспіль матчі чемпіонату втрачає очки. Нагадаємо, що у попередньому турі "каноніри" поступилися Евертону (0:1). А разом з кубковим матчем проти МанСіті (0:1), безвиграшна серія команди Зінченка триває вже три поєдинки. До речі, українець провів весь матч на полі та був одним з найкращих у складі Арсеналу, отримавши 7,6 бала від SofaScore.

Огляд матчу Арсенал – Брентфорд

Після 21 зіграного матчу Арсенал продовжує лідирувати в чемпіонаті Англії. Відрив від Манчестер Сіті складає 6 очок.