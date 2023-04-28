"Куди ж ви дивитесь, народи": як український спорт реагує на терористичний обстріл окупантів

Вночі 28 квітня російські терористи вкотре масово обстріляли українські міста та забрали життя не одного мирного жителя України. Жертвами окупантів ледь не стали українські веслувальники.

Росіяни завдали ракетного удару по Умані та Дніпру, також було гучно у столиці України. Окупанти випустили по Україні 23 крилаті ракети, силами ППО було збито 21 із них. Росія повністю зруйнувала цілий під'їзд у багатоповерхівці в Умані, де загинуло вже щонайменше 10 людей, ще дев'ятеро доправили до лікарні, один із них у важкому стані. Пошукові роботи продовжуються.

До теми Російська ракета ледь не влучила у готель в Умані, де зупинилась олімпійська призерка Лузан

"Куди ж ви дивитесь, народи?! Сьогодні ми, а завтра – ви"

Зазначається, що у цьому зруйнованому під'їзді проживали 109 осіб. Тому під завалами можуть досі перебувати люди.

У Дніпрі ж ворожий снаряд забрав життя 2-річної дівчинки та 31-річної жінки.

Відзначимо, що ракетний удар був здійснений якраз у дні, коли в Умані відбувається Кубок країни з веслування (24 – 28 квітня). Вперше такий великий захід відбувається у Черкаській області.

Якраз 28 квітня в Умані відбудуться фінальні заїзди, де повинна була брати участь й дворазова олімпійська призерка на каное Людмила Лузан. Снаряд, який влучив у 300 метрів від готелю, де проживає її команда, неабияк негативно вплинув на психологічний стан титулованої спортсменки. Тому Лузан відмовилась виходити на старт в останній день змагань в Умані, у Людмили стався нервовий зрив.

Сайт 24 Каналу зібрав підбірку реакції українських спортсменів на черговий терористичний удар по їх рідній країні.

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін не зміг пройти осторонь горя його земляків, які у ніч на 28-ме квітня завдали росіяни.



Реакція Андрія Луніна / Скриншот із інстаграму голкіпера

Також одним із перших у футбольному українському світі відреагував голкіпер Шахтаря Андрій Пятов. Досвідчений воротар відзначив кількість загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці в Умані.

10 загиблих після нічного обстрілу. Серед них дитина… І таке відбувається щодня в різних містах та регіонах,

– написав Пятов.



Реакція Андрія Пятова / Скриншот із інстаграму воротаря Шахтаря

Влада Зінченко (Седан), дружина лівого захисника лондонського Арсенала Олександра Зінченка, репостнула публікацію Володимира Зеленського про нічний удар по Україні.



Реакція Влади Зінченко / Скриншот із інстаграму дружини Олександра Зінченка

Віцечемпіонка Європи з футзалу у складі жіночої збірної України Ірина Дубицька теж відреагувала на нічний обстріл її рідної країни.

Відчай – це нормальна емоція, але вона корисна для нашого ворога. Я обираю злість. Злість, яку можна конвертувати у реальні дії з мотивацією. Швидше подолати нашого ворога,

– відзначила футзалістка, додавши посилання на "банку" для збору коштів.



Ірина Дубицька відреагувала на ракетний удар / Скриншот із інстаграму футзалістки

14-разова чемпіонка світу з тайського боксу Олена Овчиннікова відреагувала на масований обстріл України. Вночі 28 квітня ворог завдав удару по її рідному Дніпру.



Реакція Олени Овчиннікової / Скриншот із інстаграму спортсменки

Українські тенісисти Леся Цуренко та Сергій Стаховський, який вже закінчив свою кар'єру та боронить країну у лавах ЗСУ, теж залишили свої реакції на терористичні дії загарбників.

Росіяни – нелюди,

– написала Цуренко.



Реакція Лесі Цуренко / Скриншот із інстаграму тенісистки

Терористична Росія атакувала Умань… 10 загиблих,

– підписав Стаховський.



Реакція Сергія Стаховського / Скриншот із інстаграму колишнього тенісиста

Українські легкоатлети Марина Бех-Романчук, яка лише на декілька днів вирвалась у рідний Хмельницький, Катерина Карпюк (Климюк) та Артур Фельфнер відреагували на жахливий удар по українських містах.

Також багато спортсменів почали цитувати фразу геніальної поетеси Ліни Костенко: "Куди ж ви дивитесь, народи?! Сьогодні ми, а завтра – ви".

Ці пророчі слова української письменниці натякають російському народу, що сьогодні війна в Україні, а завтра може дістатись до Москви та інших російський міст.



Реакція Марини Бех-Романчук / Скриншот із інстаграму легкоатлетки



Реакція Катерини Карпюк / Скриншот із інстаграму легкоатлетки



Реакція Артура Фельфнера / Скриншот із інстаграму легкоатлета