Удар в потилицю ззаду: 11 баскетболістів отримали дискваліфікації за масову бійку в матчі НБА

Матч НБА між Детройтом та Орландо відзначився масовою бійкою гравців. Ще під час матчу троє з них були вилучені. А вже після гри одразу 11 баскетболістів отримали дискваліфікації та штрафи.

Бійка між баскетболістами сталася у другому періоді незадовго до перерви. Кіліан Хейс з Детройта перехопив м'яч та намагався по краю поля прорватися до кільця суперників. Але Морітц Вагнер штовхнув його так, що баскетболіст просто вилетів на лаву для запасних.

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Це не надто сподобалося гравцям Детройта, біля яких це і сталося. Тож за свого партнера одразу вступився Хамід Діалло, який почав штовхати Вагнера. А після цього підвівся і сам Хейс, який завдав удар кулаком в потилицю Вагнеру, від чого той впав.

Туди ж одразу направилися і решта гравців обох команд, тож почалася штовханина.

Відео бійки у матчі між Детройтом та Орландо

Ще під час матчу Моріца Вагнера вилучили за його фол, а Кілліана Хейса та Хаміду Діалло – за їх дії під час бійки.

Вже після цього дисциплінарний комітет НБА вирішив покарати гравців, які взяли участь у бійці. Найбільше дісталося Хейсу, який отримав три матчі дискваліфікації. Морітц Вагнер дискваліфікований на два матчі. Один матч дискваліфікації отримав і Хамід Діалло.

А от ще вісім гравців Орландо теж отримали по одному матчу дискваліфікації. Все через те, що вони покинули лаву для запасних, коли й розпочалася бійка.