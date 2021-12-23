Мар'ян Швед втратив свідомість під час матчу: в якому стані перебуває футболіст
23 грудня 2021 , 17:56Читать новость на русском
Джерело:HLN
Український півзахисник Мар'ян Швед зазнав ушкодження у матчі Кубка Бельгії. Після зіткнення з голкіпером він втрати свідомість на полі.
Фатальне зіткнення
Швед вийшов на заміну в матчі проти Ейпена на 71-й хвилині. Але через п'ять хвилин покинув поле на ношах. Він зіткнувся з воротарем та впав на газон без свідомості.
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Після матчу в Шведа діагностували забій голови та ребер та відправили до лікарні.
Вже в лікарні у Шведа діагностували струс головного мозку, забій вуха та легень. Окрім того, на нього очікує огляд в отоларинголога.
Коли очікувати повернення Шведа – поки невідомо.