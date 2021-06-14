Українка Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA

Талановита українська тенісистка Марта Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA. Українка впритул наблизилися до топ-60 рейтингу.

Прогрес Костюк

У понеділок, 14 червня, публіковано новий рейтинг WTA. Марта Костюк оновила особистий рекорд в рейтингу, підійнявшись на 65 місце.

До слова Новак Джокович виграв Ролан Гаррос-2021 і встановив унікальний рекорд

На Ролан Гаррос-2021 українка несподівано дійшла до 1/8 фіналу. Це найкращий результат серед наших тенісисток на турнірі у 2021 році.

Разом з тим, ніяких перестановок у топ-10 не відбулося. Українка Еліна Світоліна зберегла 6 місце.

Що цікаво, відсторонена через допінг Даяна Ястремська додала одну позицію. Тепер вона на 37 місці. Також слід відзначити прогрес Ангеліни Калініної, яка додала 19 сходинок – 120 місце.



Українки в рейтингу WTA / Скриншот