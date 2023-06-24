Без українського дербі: Марта Костюк вийшла у фінал парного турніру в Бірмінгемі

Тенісистка з Києва швидко вилетіла з одиночного розряду, але змогла зробити прорив на пару з Барборою Крейчиковою. У вирішальному матчі їй могла протистояти інша українка.

В англійському Бірмінгемі підходить до завершення тенісний трав'яний турнір серед жінок. Українки невдало виступили в одиночному розряді, пише 24 канал.

До теми Перша ракетка України Ангеліна Калініна вдруге за тиждень програла суперниці з Великої Британії

Еліна Світоліна та Марта Костюк вибули вже у першому колі. Натомість Ангеліні Калініній вдалось пройти лише одну опонентку. Натомість у парному розряді вийшло куди краще.

Одразу двом представницям нашої країни вдалось дійти до півфіналу. Людмила Кіченок разом з латвійкою Оленою Остапенко вважались одними із фавориток змагання.

Проте їх шлях обірвався за крок до фіналу. Перемогу у двох сетах (7:5, 6:4) здобули австралійка Сторм Сандерс разом із Алішею Паркс зі США.

Читайте також Брудні ігри асоціації: WTA відкрила справу на тренера української тенісистки Цуренко

У фіналі їм буде протистояти Марта Костюк. Киянка заявилась на турнір в парі з другою ракеткою Чехії Барборою Крейчиковою. У півфіналі їм випав дует Магда Лінетт (Польша) – Бернарда Пера (США).

На минулих стадіях у Бірмінгемі Костюк і Крейчиковій необхідні були тайбрейки для перемоги. Цього разу дует впорався за два сети – 6:3, 6:4. Таким чином, Марта виходить у шостий в кар'єрі фінал у парному розряді.