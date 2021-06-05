Костюк розгромила росіянку Грачову та вийшла у четвертий раунд турніру Великого Шолому

Марта Костюк 5 червня зіграла матч 1/16 фіналу Ролан Гаррос-2021. Суперницею Марти була росіянка Варвара Грачова. Талановита українська тенісистка розгромила суперницю з рахунком 6:1, 6:2.

Марта Костюк – Варвара Грачова 2:0 (6:1, 6:2)

До цього поєдинку спортсменки двічі зустрічалися на корті та мали по одній перемозі у своєму активі.

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Для того, щоб розібратися з суперницею цього разу Марті Костюк вистарчило однієї години. Українка забрала сім геймів поспіль у першому сеті та перетворила 1:1 у 6:1.

У другій партії вона швидко повела 2:0 і дозволила взяти Грачовій два гейми на своїй подачі. Однак це не врятувало росіянку від розгромної поразки – Марта Костюк упевнено виграла сет – 6:2.

Відтак, поєдинок завершився з підсумковим рахунком 6:1, 6:2 на користь талановитої української тенісистки. Завдяки цій звитязі вона вийшла до 1/8 фіналу Роланд Гаррос, де зустрінеться з переможницею пари Свьонтек – Контавейт.

Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі зіграє на четвертому етапі турніру Великого Шолому.

Вона залишилася єдиною спортсменкою, яка представляє Україну на Роланд Гаррос. До слова, шоста ракетка світу Еліна Світоліна раніше програла чешці Барборі Крейчиковій і покинула турнір.