18-річна Костюк на характері вийшла у третє коло Ролан Гаррос

Марта Костюк 3 червня в 1/32 фіналі Ролан Гаррос зіграла проти китаянки Сайсай Чжен. 18-річна українська тенісистка пройшла у наступне коло.

Марта Костюк (Україна) – Сайсай Чжен (Китай) 2:0 (6:3, 6:4)

Тенісистки визначили переможницю матчу у двох сетах. Костюк та Чжен провели на корті 1 годину 37 хвилин. 18-річна українка продемонструвала характер та вийшла в 1/16 фіналу Ролан Гаррос.

Читайте також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Українка розпочала поєдинок із двох поспіль геймів 2:0. Марта віддала суперниці три гейми у партії. Восьмий став ключовим та найбільш тривалим. Костюк завершила партію використавши лише п'ятий сет-пойнт – 6:3.

Українка у першій партії зробила три подачі на виліт. У Марти та Сайсай лише по одній подвійній помилці. Костюк виграли 3 із 4 можливих брейків – 75%. В активі другої ракетки України 14 віннерів.

Друга партія розпочалась за ідентичним сценарієм, українська тенісистка знову взяла два гейми, але цього разу Чжен швидко вирівняла рахунок у Парижі. Ключовим став п'ятий гейм, коли вперед у рахунку з брейком знову вийшла Марта – 3:2. Українка протягом трьох геймів утримувала впевнену перевагу, Але Чжен не збиралась опускати руки та впритул скоротила відставання 5:4. Вирішальний гейм був на подачі Марти, яка із 40:30 завершила партію та матч – 6:4.

У другому сеті українка більше не робила подвійних помилок. Натомість суперниця зробила ще одну. Виграні очки на першій подачі склали 62%. Українка використала 4 із 6 можливих брейків.

Марта Костюк вийшла в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Франції. Наступною її суперницею стане переможниця матчу Варвара Грачова (Росія) – Каміла Джорджі (Італія).