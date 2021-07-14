Марта Костюк пропустить Олімпіаду

Українська тенісистка Марта Костюк не виступить на Олімпійських іграх в Токіо. Причиною є травма в спортсменки.

Для 19-річної Костюк це мала бути перша Олімпіада. Але на заваді травма плеча.

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"Марта Костюк, на жаль, не зможе взяти участь в Олімпійських іграх. Відмова від головного спортивного форуму планети вимушена – травма плеча", – йдеться в повідомленні Федерації тенісу України.

Марта Костюк на Олімпіаді мала виступити як в одиночному розряді, так і парному разом з Еліною Світоліною.

Через зняття Костюк з турніру, Україна була вимушена провести заміну у парному розряді. Разом з Еліною Світоліною виступить Даяна Ястремська.

Нагадаємо, Україна планувала відправити на Олімпіаду одразу п'ять тенісисток. Окрім Марти Костюк, Еліни Світоліної та Даяни Ястремської, на змаганнях в Токіо мають виступити і сестри Людмила та Надія Кіченок.

Свій останній матч Костюк провела на Вімблдоні, де у другому колі зазнала прикрої поразки від Анастасії Севастової.